KBC koopt Bulgaarse partner uit

Bankverzekeraar KBC heeft de volledige controle verworven over de Bulgaarse levensverzekeraar UBB-MetLife Insurance. Vorig jaar kreeg KBC al een belang van 60% van de levensverzekeraar in handen door de overname van de Bulgaarse bank UBB en de leasingmaatschappij Interlease. Nu heeft de Belgische groep ook de resterende 40% van die joint venture gekocht voor een onbekend bedrag. Met de overname versterkt KBC zijn positie op de markt voor levensverzekeringen. Want UBB-Metlife Insurance had een marktaandeel van 10%.

