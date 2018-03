KBC-klanten zien alle zichtrekeningen in één app 27 maart 2018

Vanaf vandaag kunnen klanten van KBC via de vernieuwde app KBC Mobile een overzicht krijgen van al hun privé- en professionele zichtrekeningen. Dus ook de zichtrekeningen die ze aanhouden bij Argenta, Belfius, BNP Paribas Fortis en ING. Hiermee is KBC de eerste bank in België die gebruik maakt van de zogenaamde PSD2-richtlijn. De nieuwe versie van KBC Mobile, met daarin ook de nieuwe multibankingfunctie, kan vanaf vandaag gedownload worden in de App Store en de Google Play Store.

