Exclusief voor abonnees KBC breekt met Lommel 07 november 2019

Het bestuur van Lommel SK reageerde gisteren op de berichtgeving rond de breuk tussen KBC en de club. De bank gaf aan dat de samenwerking met de club werd gestaakt naar aanleiding van de controle op buitenlandse geldstromen naar onze profclubs. Manager Harm van Veldhoven: "Duidelijk is dat dit geen enkel gevolg heeft voor de solvabiliteit van onze organisatie. Wij voelden ons geviseerd door de teneur van de berichtgeving terwijl ook andere profclubs betrokken zijn en vandaag een moeizame samenwerking met KBC hebben. Dat men meer controle wil over de oorsprong van geldstromen is prima, maar door dit soort zaken dreig je mensen af te schrikken die in ons en het voetbal geloven." (DLKB)