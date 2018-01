KBC Ancora op weg naar hoger dividend 27 januari 2018

KBC Ancora, de moederholding van bankverzekeraar KBC, heeft het eerste halfjaar van zijn boekjaar afgesloten met een nettowinst van 68,8 miljoen euro, of 1,6 miljoen euro meer dan een jaar geleden. Dat is vooral te danken aan een daling van de interestlasten. De inkomsten van KBC Ancora komen volledig uit de dividenden (77,5 miljoen euro) die KBC uitkeerde. Zonder onvoorziene omstandigheden verwacht KBC Ancora het boekjaar met een positief resultaat af te sluiten. Dat is goed nieuws voor de aandeelhouders van de holding. Want KBC Ancora heeft de intentie om haar recurrent resultaat, na aanleg van de wettelijke reserve uit te keren als interim-dividend. Het bedrag en de betaaldatum van het interim-dividend zal pas op 25 mei bekend zijn.

