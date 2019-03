Kazachstan 3 Schotland 0 22 maart 2019

00u00 0

Nog voor België aan de bak kwam maakte een mogelijke concurrent voor de eerste twee plaatsen een uitschuiver van formaat. Schotland ging met 3-0 de boot in in Kazachstan, het nummer 117 van de FIFA-ranking en in de vorige WK-kwalificatie zonder zege gebleven. De blamage stelt meteen de positie van bondscoach Alex McLeish ter discussie. "Het resultaat verhoogt de druk op mij", erkende de ex-coach van Genk voor Sky Sports. Schotland miste Liverpool-flankspeler Robertson door een tandprobleem, terwijl gelegenheidslinksback Shinnie zich vroeg in de match twee keer in de luren liet leggen. Pertsukh en Vorogovskiy profiteerden voor een 2-0-kloof. Schotland acteerde onwennig op het kunstgras en in de tweede helft fnuikte Zaynutdinov alle hoop op een comeback. Schotland zal het puntenverlies moeten zien goed te maken met een stunt tegen België en/of Rusland of het moet al hopen op het vangnet van de Nations League om het EK te halen. (BF)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen

Meer over Schotland

sport

sportdiscipline

voetbal