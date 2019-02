Kazachse club wil Limbombe huren 25 februari 2019

Mogelijk verlaat Stallone Limbombe AA Gent alsnog. De 27-jarige flankspeler werd vorige week door Jess Thorup weer opgenomen in de A-kern, nadat hij een maand lang naar de B-kern was verwezen. De entourage van Limbombe kwam nu op de proppen met een voorstel van het Kazachse Ordabasy, dat Limbombe de volgende vier maanden zou willen huren. Ordabasy zelf maakte evenwel nog geen voorstel over aan AA Gent, dat wacht op een concreet aanbod. Gent staat niet weigerachtig tegenover een uitleenbeurt. De competitie begint voor de Kazachse club pas op 9 maart, de transfermarkt is in Kazachstan open tot 3 april. (RN)

