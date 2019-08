Exclusief voor abonnees Kayleigh sterft week voor 15de verjaardag 20 augustus 2019

Dat ze voorzichtig moest zijn. En dat ze niet mocht meerijden met jonge gasten die nog niet goed kunnen sturen, of met iemand die gedronken heeft. Nonkel Christophe Hazaer stuurde zijn nichtje Kayleigh Leemans (14) zondag met een zakcentje en wat goede raad naar de kermis in Mere. "Maar 's nachts kreeg ik telefoon. Kayleigh zat samen met drie andere tieners in een auto die tegen een vrachtwagen was gebotst. En zij had de klap niet overleefd." De bestuurder was nog maar 18. Met zijn voorlopig rijbewijs mocht hij geen passagiers vervoeren. De familie van het slachtoffer zegt geen wrok te koesteren. "Daarmee krijgen we haar toch niet terug. Al doet het onnoemelijk veel pijn dat we haar moeten afgeven. Zaterdag zouden we naar Spanje vertrekken, om er Kayleighs verjaardag te gaan vieren. Zondag zou ze 15 worden. In plaats van die reis te plannen, moeten we nu haar begrafenis regelen." (IBO)

