Kaye Styles stuurt z'n kat en krijgt 6 maanden cel 01 februari 2020

Rapper Kaye Styles (37) heeft in de Brugse politierechtbank een effectieve celstraf van zes maanden, 8.000 euro boete en twee jaar rijverbod gekregen. Na 59 veroordelingen had de justitieassistent nochtans een positief advies gegeven voor een werkstraf, alleen kwam de rapper gisteren niet opdagen in Brugge. Ook zijn advocaat stuurde z'n kat. "Blijkbaar is de beklaagde toch niet in staat om op de rails te blijven", oordeelde de politierechter.