Exclusief voor abonnees Kaya: scheurtje 18 februari 2020

00u00 0

Onur Kaya heeft een scheurtje opgelopen in het kapsel van zijn rechterenkel, dat bleek uit een MRI-scan. Donderdag moet de aanvoerder van Malinwa naar de specialist. Dan pas wordt duidelijk voor hoelang Kaya precies out is. Of hij fit zal geraken voor het duel van zaterdag tegen W.-Beveren is nog niet zeker, al valt de schade op het eerste gezicht wel mee. (ABD)