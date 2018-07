Kaya op zucht van Malinwa 23 juli 2018

00u00 0

KV Mechelen staat zeer dicht bij Onur Kaya (32). Een definitief akkoord met de middenvelder is er nog niet, maar in principe wordt de transfer eerstdaags afgerond. Kaya komt over van Zulte Waregem. Met deze transfer anticipeert KVM op een mogelijk lange afwezigheid van Berrier (hartproblemen). (FDZ/VDVJ)