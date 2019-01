Kaya mist finale: "Wat een kl*** scheidsrechter" 30 januari 2019

00u00 0

Onur Kaya (32) pakte gisteravond zijn tweede gele kaart in deze bekercampagne en is geschorst voor de finale. De spelverdeler van Maliwna was niet te spreken over ref Laforge. "Wat een kl***scheidsrechter. Mijn gele kaart was allesbehalve terecht. Ik wil die finale écht niet missen, we zullen bekijken of we iets aan die schorsing kunnen doen." Natuurlijk was Kaya ook euforisch na de gewonnen halve finale. "Dit is genieten. Wat een verschil met pakweg een jaar geleden voor KV Mechelen. Toen vocht het tegen de degradatie, nu staan we in de finale." Ook Laurent Lemoine, die de geblesseerde Jules Van Cleemput verving op de rechtsback, is geschorst. (ABD)