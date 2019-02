Kaya & Bölöni: 5.000 euro boete 28 februari 2019

Primeur in het Belgisch voetbal: de Pro League heeft geldboetes opgelegd wegens kritiek op de arbitrage. Antwerptrainer Bölöni en KV Mechelen-kapitein Kaya moeten 5.000 euro ophoesten. Bölöni spaarde na de 1-1 tegen Standard de VAR en ref Smet niet. "Als er mensen niet genoeg persoonlijkheid hebben..." Kaya verweet na zijn geel in de halve bekerfinale tegen Union - waardoor hij de finale mist - ref Laforge "een gebrek aan empathie". Ook vond hij dat de arbitrage KVM sinds het schandaal benadeelt. Een reglement in de Pro League dat sinds 1 januari in voege is, wil ongepaste kritiek op de refs bestraffen. (KDC/ABD)

