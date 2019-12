Exclusief voor abonnees Kauwgom op de grond in Brussel? 200 euro boete 17 december 2019

De stad Brussel heeft een nieuw reglement goedgekeurd waarbij de boetes voor het vervuilen van straten soms verdubbelen of zelfs verviervoudigen. Wie betrapt wordt op het op de grond gooien van een sigarettenpeuk zal voortaan 200 euro betalen en niet langer 50 euro. Kauwgom op de grond? 200 in plaats van 100 euro. En wie op straat urineert, betaalt nu 250 euro in plaats van 100 euro. Daarnaast wordt sluikstorten ook strenger bestraft.

