Kauw blijft populairste vogel op speelplaats 29 januari 2018

De kauw is ook dit jaar de meest aanwezige vogel op de Vlaamse speelplaatsen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het Vogeltelweekend voor scholen. Net als vorig jaar wordt de kauw gevolgd door de zwarte kraai en de houtduif, zo meldt Natuurpunt. Voorlopig telden 260 klassen en 3.721 leerlingen in totaal 8.126 vogels van 55 verschillende soorten. De kauw was goed voor bijna een zesde van de getelde vogels. Hij blijft graag in de buurt van scholen omdat er veel kruimels van snacks te eten vallen.

