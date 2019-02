Katy Perry & Orlando Bloom verloofd op Valentijn 16 februari 2019

In Hollywood luiden binnenkort de bruidsklokken voor Katy Perry (34) en Orlando Bloom (43). De twee hebben zich verloofd op Valentijnsdag. Katy postte een foto op Instagram van haar verlovingsring, een diamanten exemplaar met een roze bloem, en schreef erbij: 'Full Bloom', een verwijzing naar de familienaam van haar echtgenoot in spe. Perry en Bloom leerden elkaar in 2016 kennen op een feestje na de Golden Globes. Een jaar later gingen ze uit elkaar, maar amper enkele maanden nadien werden ze opnieuw samen gespot. Ze zijn allebei al eens getrouwd geweest. Perry stapte in 2010 in het huwelijksbootje met komiek Russell Brand, maar twee jaar later gingen ze uit elkaar. Bloom heeft een 8-jarige zoon, Flynn, met zijn eerste echtgenote Miranda Kerr. (SD)

