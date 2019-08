Exclusief voor abonnees Katy Perry alweer beschuldigd van seksuele intimidatie 19 augustus 2019

Amper enkele dagen nadat Katy Perry (foto) door model Josh Kloss beschuldigd werd van seksueel wangedrag, komt ook een Russische presentatrice naar buiten met klachten over de zangeres. Volgens Tina Kandelaki probeerde Katy haar zonder haar toestemming te kussen. "Ik werd uitgenodigd op een feestje waar Katy Perry, die dronken was, me uitkoos als een object waarop ze haar passie kon botvieren", zegt Kandelaki in een Russische krant. "Ik kon me gelukkig verweren en Katy vond al vlug een ander slachtoffer om te knuffelen en te kussen." Perry heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen, ook niet op die van Josh Kloss. De acteur blijft erbij dat Katy zijn broek en ondergoed naar beneden trok op een feestje in 2012.

