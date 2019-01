Kattenhotel brandt uit: 15 dieren gestorven 02 januari 2019

In Rillaar, een deelgemeente van Aarschot, is een honden- en kattenhotel gisterochtend helemaal uitgebrand. De twee uitbaters konden op tijd ontkomen en bleven ongedeerd, maar alle vijftien katten die er verbleven kwamen om. De brand bij 'Emmy's' ontstond iets voor 7 uur. "We werden gewekt door de rook", zeggen Emmy De Ryck en Eddy Daems. "De woonkamer stond al in lichterlaaie, en we hoorden enkele katten schreeuwen." Het echtpaar probeerde de dieren nog in veiligheid te brengen, maar moest vluchten voor de vlammen. Eigenaars van huisdieren die verbleven in het hotel worden aangeraden om contact op te nemen met de politie van Aarschot. (VDWT)