Kattenfestival in Londen 30 juni 2018

Voor een heus kattenfestijn moet je vanaf 14 juli in Londen zijn. Muziekjournaliste en schrijfster Britt Collins organiseert het in samenwerking met de liefdadigheidsinstelling Feline Friends in The Oval Space, in het hart van Bethnal Green. Je mag er een hele dag met katten spelen, ze knuffelen en ermee op de foto gaan; of boeken, tijdschriften, kattenkunst en accessoirres - een juweel of zonnebril misschien? - kopen voor je poes.

