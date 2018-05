Katrien is ongeneeslijk ziek en bevallen van een zoontje: "Ik moét vechten voor mijn leven. Ik ben te gelukkig om dood te gaan" Sabine Vermeiren

19 mei 2018

00u00 0 De Krant Vijf maanden geleden kreeg Katrien De Laet (34) te horen dat ze doodgaat. Uit haar ongeneeslijk zieke lichaam is nu Emiel geboren: tien vingers, tien teentjes en perfect gezond. Te midden van papflessen en pampers voert Katrien een meedogenloze strijd tegen de klok. Slechts één behandeling, in Keulen, kan haar extra tijd geven. Die kost 70.000 euro, maar: "Ik moét dit doen. Ik ben te gelukkig om dood te gaan."

Het is een vertederend zicht. Als een klein pakketje houdt ze hem tegen haar borst. Zelf zit ze ontspannen, op blote voeten en alweer in haar oude jeans, in kleermakerszit op de bank. Op haar wangen staat een lichtroze blos en haar ogen blinken: het zijn de ogen van een kersverse moeder die de puurste liefde ervaart. Maar niks aan dit vertederende prentje is 'gewoon' of alledaags of heeft toekomst: Katrien heeft een tumor in haar hoofd en ze gaat dood. Twee jaar maximum, zeggen haar dokters.

De diagnose kwam in januari, ergens halverwege haar zwangerschap. In dezelfde sofa waar ze vandaag zit, toen nog zónder Emiel, vertelde Katrien in maart hoe kapot ze daarvan was. Mama worden en doodgaan, dat kón toch niet?

Ze hebben hem meteen op mij gelegd. Zo zijn we een tijdje blijven liggen. Aan doodgaan denk je op zo'n moment niet. Achteraf is dat misschien raar. Maar ik voelde alleen maar liefde. En geluk. Katrien

De twee maanden daarop is ze doodsbang geweest. "Een kind krijgen. In míjn toestand. Ik was helemaal in paniek. Opnieuw moeder worden, hoe moest ik dat doen?" Uiteindelijk, op 4 mei, is Emiel geboren. Drie kilo perfectie, gebundeld in vijftig perzikzachte centimeters. Hij kwam met een keizersnede. "Ze hebben hem meteen op mij gelegd. Zo zijn we een tijdje blijven liggen. Aan doodgaan denk je op zo'n moment niet. Achteraf is dat misschien raar. Maar ik voelde alleen maar liefde. En geluk. Dat ik er straks niet meer ben voor hem, is in die verloskamer niet in me opgekomen."

