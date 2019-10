Exclusief voor abonnees Katoen Natie neemt Joosen over 01 oktober 2019

00u00 0

Katoen Natie, het concern rond zakenman Fernand Huts, neemt het transportbedrijf Joosen over. Dat is gespecialiseerd in het vervoer van zeecontainers met een focus op doktransporten. Het zet daarvoor meer dan 180 chauffeurs in. Alle werknemers verhuizen mee.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis