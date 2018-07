Katmobiel vraagt btw-verlaging voor sterilisatie 25 juli 2018

Met de Katmobiel van Oscar, de geknipte kat, zal GAIA de komende weken door Vlaanderen trekken om mensen te informeren over de verplichte sterilisatie van katten. Sinds 1 april is het in Vlaanderen verplicht om je huisdier onvruchtbaar te laten maken. Katten die na april 2018 geboren zijn, moeten voor de leeftijd van 5 jaar gesteriliseerd worden. Een tiental vrijwilligers spraken op de Antwerpse Groenplaats mensen aan om hen daarvan op de hoogte te brengen. Tegelijk pleit de dierenrechtenorganisatie voor een verlaging van de btw van 21 procent naar 6 procent voor de sterilisatie van katten. "Als je als overheid de mensen verplicht dit te doen, dan moet je het ook aantrekkelijk maken, zodat ze hun katten wel degelijk laten steriliseren", vindt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. (ADA)

HLN