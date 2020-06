Exclusief voor abonnees Katje Lee is volgens GAIA wél welkom in Peru 03 juni 2020

Katje Lee is wél welkom in Peru. Dat zegt dierenrechtenorganisatie GAIA, die daarover een mail kreeg van SENASA, de Peruviaanse tegenhanger van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). SENASA stuurde ook een tweet waaruit blijkt dat het land "nooit de toegang heeft geweigerd voor Lee". Het FAVV blijft er nochtans bij dat de terugkeer van de kat naar Peru aanvankelijk geweigerd werd. Ook bevoegd minister Denis Ducarme (MR) benadrukt dat. "Ik ben blij dat men in Peru nu toch anders beslist heeft, zodat Lee kan blijven leven. We wachten nu op een nieuwe communicatie van hen, met meer details over hoe Lee terug in Peru zal geraken."

Wie het transport van het illegaal naar ons land gebrachte katje - waarvan gevreesd wordt dat het besmet is met hondsdolheid - zal betalen, is nog niet duidelijk. Maar Ducarme benadrukt dat het niet de belastingbetaler zal zijn. Vrijdag komt de zaak voor de rechter. (FT/ARA)

