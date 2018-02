Katja Retsin doet een 'Jane Fonda'ke' 13 februari 2018

00u00 0

Katja Retsin (45) reist vanavond in 'Groeten uit' met haar familie naar 1984, het jaar waarin ze 12 was. Van hoge tailles en epauletten tot een 'bekjeskapsel' en playbackshows: alles komt terug. Zélfs de work-outvideo van fitnessgoeroe Jane Fonda. Samen met manlief Jan Schepens en hun kinderen Manou (12), Mila (8) en Matisse (4) hijst Katja zich in een spannend lycrapakje, inclusief beenwarmers, om een stevig stukje te dansen. Al droomt ze vooral weg bij de beelden van haar crush Tom Selleck tijdens het herbekijken van de tv-serie 'Magnum P.I.'. En Jan? Die meet zich prompt een 'Magnum'-look aan, inclusief snor. (JOBG)

