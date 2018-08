Katie Price verkoopt seksspeeltjes om rond te komen 07 augustus 2018

Ooit was ze één van de meest succesvolle modellen ter wereld, maar van haar fortuin van 50 miljoen euro schiet vandaag niks meer over. En dus lanceert de Britse Katie Price (40, foto) - ook bekend als Jordan - binnenkort een collectie seksspeeltjes. Zo hoopt ze haar financiën weer op orde te krijgen. "Katie vertelde mij dat wanneer alles misgaat, seks nog altijd verkoopt", zei een insider in de Britse pers. "Ze zei dat het logisch was om weer terug te keren naar haar oude imago. Jordan bezorgde haar roem, en ze is ervan overtuigd dat Jordan haar zal redden." Volgens haar vrienden ziet Price zichzelf ook als een seksexpert na drie mislukte huwelijken - onder andere met zanger Peter Andre. Uit geldnood zette ze onlangs al tientallen huisdieren te koop - waaronder haar paarden en lama's - en ook haar villa van 2,5 miljoen euro in Sussex doet ze van de hand. Deze week werd ze er overigens gespot toen ze haar gazon maaide, en dat terwijl ze vroeger 134.000 euro per maand uitgaf aan personeel. (MVO/TDS)

