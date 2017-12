Katic even terug naar Oostende 00u00 0

Leuke jaarafsluiter voor de EuroMillions League: vanavond de dertiende speeldag, met als uitschieter de klassieker tussen Oostende en Charleroi. Niet dat de Spirous de voorbije weken de indruk wekten met de landskampioen te kunnen wedijveren. Daarvoor was de Europese uitschakeling na een feilloze start (3 op 3) te pijnlijk en hun laatste optreden uit bij Antwerp Giants een grote ontgoocheling. De centrale figuur straks in de Versluys Dôme wordt Rasko Katic. De 37-jarige, 2m08 grote Servische toren kwam deze zomer over van de kust, waar hij de voorbije twee seizoen meer dan een steunpilaar was. Maar in de Spiroudome kende hij nog maar weinig vreugdemomenten: er was eerst die voetblessure, en dan de kwakkelende teamprestaties. Hoe zwaar weegt Katic vanavond tegen het Oostendse duo Jekiri-Myers? (RBE)

