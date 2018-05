Kathy Lindekens lag 30 jaar geleden aan basis van 'Kom op tegen kanker': "Nog altijd spijt dat ik niets meer tegen mama heb kunnen zeggen" Annick Grobben

05 mei 2018

00u00 0 De Krant Eén hartenwens op Radio 2, van radiojournaliste Kathy Lindekens die toen net haar beide ouders aan kanker verloren had, zou geschiedenis schrijven. Haar oproep in 1988, om het taboe rond kanker te doorbreken, bleek de regelrechte start van 'Kom Op Tegen Kanker', dat al 170 miljoen euro in het laatje bracht. "Na al die jaren is elke campagne nog altijd een eerbetoon aan mijn fantastische ouders", zegt Lindekens, wier grootste spijt het is dat ze op het belangrijkste moment niet in het ziekenhuis bij haar moeder bleef.

Ja, het doet haar zichtbaar plezier dat er naar aanleiding van de nieuwste campagne van 'Kom Op Tegen Kanker' bij haar wordt aangebeld, in een mooie oude rozenkwekerij in het Deurnese groen, waar ze met haar echtgenoot en twee katten woont. Want wie weet dat nog, dat zij aan de wieg stond van Vlaanderens meest genereuze organisatie? "Het begon inderdaad met één oproepje in de Radio2- rubriek 'Hartenwensen van bekende mensen' van collega Ro Burms", herinnert Lindekens zich alsof het niet juni 1988 maar gisteren was. "Ik was in '87 allebei mijn ouders aan kanker verloren en het was mijn wens om op de Heizel een groot benefietconcert te organiseren. Om geld bijeen te brengen, om kanker bespreekbaar te maken. Want in die tijd sprak Vlaanderen nog van 'een slepende ziekte'."

"Al tijdens die radio-uitzending kwam er respons van een twintigtal mensen die superenthousiast mee op de kar sprongen. Er werd iets in gang gezet dat niemand ooit voor mogelijk had gehouden. Het oorspronkelijke idee van een benefiet werd een actie van twee weken: tot in de verste uithoeken van Vlaanderen kwamen mensen op de been om stickers, badges en T-shirts te verkopen. De slogan 'Ik Kom Op Tegen Kanker' plakte op levensgrote reclameborden langs zowat alle grote Vlaamse wegen. Niemand die ze niet kon zien, niemand die het woord 'kanker' kon negeren. En er kwam uiteindelijk, in mei 1989, een grootse slotshow op de openbare omroep, waarvoor ik heel hard heb moeten lobbyen bij mijn werkgever. Al wat naam had als artiest trad gratis op, van Will Tura en Bea Van der Maat over Soulsister en Toots Thielemans tot The Scabs en Urbanus. Die eerste slotshow - een hoogtepunt uit mijn leven - bracht 100 miljoen Belgische frank op."

