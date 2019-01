Katholieke leer 16 januari 2019

00u00 0

Eindelijk gaat men opnieuw meer theorie over de katholieke godsdienst in scholen aanbieden. De leerlingen zijn decennia verstoken geweest van de katholieke leer, en konden derhalve onmogelijk de kennis hierover vergaren. Nu zullen zij eindelijk weer kennismaken met de bijbel en de traditie van de kerk. Misschien is het een opstap om opnieuw de kerk in hun armen te sluiten.

Luc Verreycken, Aarschot

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN