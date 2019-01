KATHOLIEKE LEER 17 januari 2019

Lezer Luc Verreycken uit Aarschot (Dialoog van gisteren) is euforisch over de intentie van de kerk om opnieuw meer theorie over de Bijbel aan te bieden in de lessen godsdienst. Volgens hem het ultieme middel om een kentering teweeg te brengen in de gestage afgang van het geloof. Ik durf echter te twijfelen of zalven met nog meer theorie dé oplossing is om de schandalen te doen vergeten. Want die zijn de echte reden van het verval. Een krachtiger signaal zou zijn dat men diegenen die nog geloven, kan overtuigen dat het menens is met het uitmesten van de stal en dat men paal en perk wil stellen aan het kindermisbruik. Maar ik zou toch maar voorzichtig zijn met kinderen de raad te geven om de kerk onvoorwaardelijk weer in hun armen te sluiten, zoals Luc Verreycken suggereert.

Arie Mertens, Keerbergen

