Exclusief voor abonnees Kathleen Cools en Annelies Beck uitzonderlijk samen in de studio 05 september 2019

5 september 1994 is een opmerkelijke datum in de geschiedenis van de openbare omroep. Niet alleen startte Ben Crabbé toen met 'Blokken', TV2 - het huidige Canvas - bracht op die dag ook een nieuw duidingsprogramma op de buis, dat een aanvulling moest zijn op 'Panorama'. Een kwarteeuw later is 'Terzake' nog steeds een vaste waarde op de tweede VRT-zender. Om het zilveren jubileum te vieren brengt het magazine deze week elke dag een verwijzing naar de rijke geschiedenis van het actuaprogramma. Vandaag presenteren Kathleen Cools en Annelies Beck ook uitzonderlijk samen een extra lange uitzending met publiek. De focus ligt daarin op de relevantie van het programma vandaag.(DBJ)

