Kate Moss geeft rustig verjaardagsfeestje (het kostte maar een paar duizend euro) 17 januari 2019

Als een partyqueen als Kate Moss (foto) 45 kaarsjes mag uitblazen, hoort daar natuurlijk een feestje bij. Het ex-supermodel vierde haar verjaardag dinsdagavond met beroemde vrienden, onder wie ontwerpster Stella McCartney en actrice Liv Tyler. Ze huurde een deel van restaurant China Tang af in het beroemde Dorchester-hotel in Londen. Prijskaartje: minstens 2.250 euro - en dan heb je nog geen hap gegeten. De zaal was versierd met grote letterballonnen en de gasten smulden van een enorme regenboogtaart. Toch was het naar Kates doen een erg rustig feestje: op haar 35ste gaf ze een groots middeleeuws banket - tot haar buren de politie belden wegens geluidsoverlast - en voor haar 40ste verjaardag stond ze op de 'Playboy'-cover. (TK)

