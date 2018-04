Kate is bevallen Onze columniste NADINE VAN DER LINDEN 28 april 2018

00u00 0

Arme Kate Middleton. Pas bevallen, en daar is de krultang al. Het streepje mascara. Het vleugje blush. Ze zag er schitterend uit, maar ik benijd haar niet. Want zoals zoveel vrouwen had ik het voorrecht om na mijn bevalling gewoon moe te mogen zijn. Om daar te mogen liggen met mijn haar in een dotje gedraaid, met een simpele pyjama aan. Neen, knap was ik niet.

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN