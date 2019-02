Kat Kerkhofs speelt Jane, maar waar is Tarzan? 20 februari 2019

Een liaan en een knappe blondine in bikini: geen wonder dat Kat Kerkhofs bij deze Instagram-foto "Me Jane" schrijft. Maar waar is Tarzan? Zit Dries Mertens alleen in Napels terwijl zijn vrouw vakantie viert zonder hem? Nee hoor, het kiekje dateert al van een tijdje geleden in Mexico. (DBJ)

