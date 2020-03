Exclusief voor abonnees Kat Kerkhofs: "Belgen nemen corona niet ernstig genoeg" 17 maart 2020

Kat Kerkhofs (31) roept op om de maatregelen tegen het coronavirus strikt op te volgen, want ze heeft het gevoel dat de Belgische bevolking de situatie niet ernstig genoeg neemt. "Geloof mij, ik was de eerste om sceptisch te zijn en zei ook dat het een gewoon griepje was. Maar helaas heeft Italië mij geleerd dat dat niet zo is", klinkt het op Instagram.

