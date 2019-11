Exclusief voor abonnees Kastelijn wint EK bij vrouwen na knappe solo 12 november 2019

Yara Kastelijn veroverde in het Italiaanse Silvelle de Europese titel veldrijden bij de vrouwen. De 22-jarige Nederlandse haalde het na een knappe solo voor de Italiaanse Eva Lechner en titelverdedigster Annemarie Worst. Sanne Cant, drievoudig Europees kampioene, moest vrede nemen met de zesde plek. Laura Verdonschot was met een vijfde plaats de eerste Belgische.

