Exclusief voor abonnees Kastelijn voert nieuw nummertje op bij vrouwen 02 november 2019

00u00 0

De tweede klassieker in zes dagen: Yara Kastelijn (22) voerde na haar zege in Gavere ook op de Koppenberg een nummertje op. De Nederlandse van 777 Pro Cycling - het team van Bart Wellens - koos al in de eerste ronde voor de aanval. Europees kampioene en teamgenoot Annemarie Worst kwam pas halfweg koers onder stoom, ze strandde uiteindelijk op tien seconden van de uiteindelijke winnares. "Ik was blij dat het erop zat, want ik zat op het einde helemaal kapot", pufte Kastelijn na de finish. De Italiaanse Alice Arzuffi, ook al van 777, werd derde. Alicia Franck was de eerste Belgische op een zevende plek. Kastelijn is logischerwijze ook de eerste leider in de DVV-trofee. Wereldkampioene Sanne Cant liet de tocht over de bult van Melden schieten. Ze was niet fit nadat ze in Gavere viel en een verschoven heiligbeen opliep. Mogelijk geeft ze morgen ook forfait voor Ruddervoorde. (GVS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu