Kasteelmoord 19 april 2018

00u00 0

Dokter, wat heb je toch gedaan? Jij, die een eed van Hippocrates hebt afgelegd. Jij, die beloofd heeft om de mensen te genezen en te beschermen, stuurde je schoonzoon naar het hiernamaals. Je zocht huurmoordenaars en liet het ganse dorp geloven dat je onschuldig was. Bijna was het je gelukt. Maar we zijn hier niet in Amerika, waar met geld alles te koop is. Gelukkig geeft het gerecht zijn werk gedaan en je schuldig verklaard, samen met je kompanen. Nogmaals is bewezen dat iemand vermoorden niets opbrengt.

Pierre Samaey, Oudenburg

