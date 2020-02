Exclusief voor abonnees Kasteelmoord: André Gyselbrecht proeft eventjes van vrijheid 03 februari 2020

Dokter André Gyselbrecht, die in mei vorig jaar tot 21 jaar cel werd veroordeeld als opdrachtgever voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens, zit terug in de cel. Gyselbrecht mocht van zaterdagavond 19 uur tot vanochtend 7 uur een weekend naar huis, tot groot ongenoegen van de familie Saelens. Zij waren volgens hun advocaat niet op de hoogte van het penitentiair verlof. Het nieuws raakte bekend dag op dag acht jaar na de kasteelmoord van 31 januari 2012. Het verlof werd niet goedgekeurd door justitieminister Koen Geens (CD&V), zoals her en der werd gezegd. "Alles is volgens de wettelijke procedure verlopen", klinkt het. Op 14 januari 2021 zal Gyselbrecht een derde van zijn straf hebben uitgezeten en kan hij een voorwaardelijke vrijlating vragen. De wet schrijft voor dat gevangenen één jaar voor die datum penitentiair verlof kunnen aanvragen. "Dat verlof wordt alléén toegekend als iemand voldoet aan alle wettelijke voorwaarden", klinkt het op het kabinet-Geens. Gyselbrecht zelf wilde geen commentaar kwijt. (CMG)

