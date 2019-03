Exclusief voor abonnees Kasteel van 56 miljoen euro moet tegen de vlakte 28 maart 2019

"Ik was bezeten. Ik moest dit bouwen. Het is mijn levenswerk, gemaakt uit liefde voor mijn Italiaanse vrouw." Zo probeerde Fransman Patrick Diter zich te verantwoorden voor de bouw van zijn palazzo met drie zwembaden en twee helipads in de buurt van Grasse, aan de Franse Azurenkust. Diter liet ook dwars door beschermd natuurgebied een weg aanleggen. Een bouwvergunning kreeg hij in 2015. Voor 200 vierkante meter bewoonbare oppervlakte, niet voor de 3.000 vierkante meter die er kwamen. Na klachten van buren gaf de rechter in Aix-en-Provence de zakenman anderhalf jaar tijd om zijn palazzo te slopen. Doet hij dat niet, dan zal hij een schadevergoeding van 585 euro per dag moeten betalen. (LB)

