Kassierster steelt 30.000 euro, omdat ze moest van haar vriend 20 januari 2018

Een kassierster uit het Oost-Vlaamse Wachtebeke heeft maandenlang cash geld gestolen uit de Proxy Delhaize waar ze zelf werkte. Ze kende de code van de kluis en begon in juli 2016 regelmatig geld te stelen. Acht maanden later werd het bedrog ontdekt. Het parket raamde de totale buit op meer dan 30.000 euro. Met dat geld kocht de vrouw samen met haar vriend televisies, spelconsoles en fitnesstoestellen. Volgens de rechter heeft vooral de vriend van de kassierster schuld aan het bedrog, omdat hij haar gemanipuleerd zou hebben. Eerder al gebruikte hij het spaargeld van zijn partner om zijn luxeuze levensstijl te onderhouden. Zelf is hij werkloos. Zowel de kassierster als haar vriend kreeg een werkstraf. De luxespullen zijn in beslag genomen. (OSG)

