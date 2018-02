Kasseien verkennen (bis) 23 februari 2018

Het vernieuwde parcours van de Omloop - dat aan de oude Ronde van Vlaanderen doet denken - prikkelt ook de renners voor een traditionele verkenning. Voor Belgisch kampioen Oliver Naesen en ploegmaat Stijn Vandenbergh van AG2R was het al de tweede dag op rij dat zij de Vlaamse kasseien testten, woensdag gingen zij de baan op om de wegen van de E3 Harelbeke en de Ronde van Vlaanderen te verkennen. Gisteren waren de cruciale passages van de gewijzigde Omloop met het duo Muur en Bosberg druk bevolkt door meerdere wielerteams. Zo viel er niet naast de felle oranje outfits van Sep Vanmarcke en co. van Education First-Drapac te kijken (rechtsboven). Opgemerkt ook: Jan Bakelants die bijna vier maanden na zijn zware rugblessure in de Ronde van Lombardije verkende met zijn ploegmaats (hier rechts met Bagdonas) van AG2R. Zelf is hij er in het openingsweekend nog niet bij. Hervatten in de Ronde van Catalonië zou een optie zijn. (BF/JDK)

