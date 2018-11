Kasseien Bos van Wallers krijgen opknapbeurt 22 november 2018

La Trouée d'Arenberg, de iconische kasseistrook in het Bos van Wallers, is zwaar overwoekerd door gras. Dat zet 'Les Amis de Paris-Roubaix', het vrijwilligerscomité dat zichzelf het behoud en onderhoud van de kasseistroken van de 'Hel van het Noorden' tot doel stelt, in december aan tot een schoonmaakactie. "Als we er niks aan doen, riskeert de eerstvolgende regeneditie een massa valpartijen met zich mee te brengen", trekt voorzitter François Soulcier in de Franse kant La Voix du Nord aan de alarmbel. Niet onbelangrijk detail: bij het reinigen van de kasseien mogen geen chemicaliën worden gebruikt. Dus zullen de eerste 800 meter van in totaal 2,4 kilometer kasseien een beurt krijgen met de hogedrukspuit, die het gras wegblaast. De vrijgekomen ruimte tussen de stenen wordt opgevuld met een laagje cement, om het gras in de toekomst tegen te houden. (JDK/DMM)

