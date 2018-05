Kassai fluit België - Portugal 30 mei 2018

De Hongaar Viktor Kassai (42) fluit zaterdagavond de oefeninterland van de Rode Duivels tegen Portugal. Kassai leidde in 2011 de Champions League-finale op Wembley tussen Barcelona en Manchester United. Voor de volgende oefeninterland op woensdag 6 juni tegen Egypte is de Griek Anastasios Sidiropoulos (38) aangeduid. Op maandag 11 juni tegen Costa Rica moet de Roemeen Ovidiu Hategan (37) de wedstrijd in goede banen leiden. (SJH/VDVJ)