Kassa-kassa in Gentse straat: tienduizenden euro's per bewoner voor "nutteloos strookje grond" 18 november 2019

00u00 0

De stad Gent heeft 15 jaar geleden in een straat in deelgemeente Gentbrugge voetpaden aangelegd, zonder de voortuintjes die daardoor ingenomen werden effectief aan te kopen. Een fout die nu wordt rechtgezet - tot grote vreugde van de inwoners. Aanvankelijk waren die nog wantrouwig toen ze het woord 'onteigeningsplan' hoorden vallen. "Tot bleek dat ik binnenkort 16.000 euro krijg voor dat nutteloze lapje grond voor mijn deur. Dat is één derde van wat ik 28 jaar geleden voor mijn huisje betaald heb", zegt Anita Tietericx. En dan is zij nog één van de kleine garnalen. Sommige buren kunnen tot 25.000 euro cashen. Van de 28 inwoners die een voorstel kregen van de stad, hebben er al 27 toegehapt.

