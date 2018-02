Kasimpasa wil Trezeguet houden 19 februari 2018

Zeven doelpunten in twintig wedstrijden: dat zijn de statistieken van Mahmoud Trezeguet (23) bij Kasimpasa. De Turkse eersteklasser is tevreden over de Anderlecht-huurling en denkt er sterk aan om de aankoopoptie te lichten. De Egyptenaar zelf is een verlengd verblijf genegen: "Het niveau is goed en ik speel veel", klinkt het. "Als de club me wil houden, wil ik daarover nadenken. (lacht) Maar mijn dromen geef ik niet op: ik zou graag in de Premier League of de Bundesliga voetballen." (PJC)