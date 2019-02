Kartonproducent VPK slaat grote slag 22 februari 2019

Verpakkingsbedrijf VPK heeft een megadeal gesloten. Het Aalsterse bedrijf heeft de Europese en Chinese poot van kokerproducent Corenso overgenomen. Zo krijgt VPK er 15 productievestigingen bij, waaronder twee fabrieken voor hulzenkarton in Frankrijk en Spanje, en drie Chinese wikkelfabrieken voor de verwerking tot kokers. Voor VPK is de overname een versterking van zijn kokerafdeling Corex. Die maakt in 14 fabrieken al industriële kokers en ronde composietverpakkingen voor voeding, specerijen, cosmetica en sterke dranken. Dankzij de deal wordt VPK actief in markten als Finland, Spanje en China, en krijgt het er 170 miljoen euro aan omzet bij. Daardoor zal de omzet dit jaar stijgen tot 1,6 miljard.

