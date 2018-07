Karlo Letica (Club Brugge) Op radar van Real 24 juli 2018

Heeft Club Brugge met Karlo Letica (21) eindelijk weer een topkeeper in de rangen? Met zijn 2m01 viel hij in elk geval al op tijdens de Supercup. Bij Hajduk Split was hij de opvolger van Lovre Kalinic toen die naar AA Gent vertrok. Hij behoorde ook tot de voorselectie van Zlatko Dalic voor het WK in Rusland. De jonge talentvolle doelman verscheen zelfs op de radar van Real Madrid. Sinds Mathew Ryan heeft Club Brugge geen echte topkeeper meer in huis gehad. Letica moet voor lange armen en zekere handen zorgen in de Brugse goal. (KDZ)

