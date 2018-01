Karlijn Sileghem gaat trouwen 00u00 0

Karlijn Sileghem (52) is 2018 goed begonnen. De actrice heeft zich verloofd met haar vriend Erwin de Keyzer. Karlijn, die we kennen van reeksen zoals 'Katarakt, 'Anneliezen' en 'Tom & Harry', maakte het nieuws samen met Erwin bekend door de relatiestatussen aan te passen op Facebook. Erwin is museumconservator. Karlijn vormde eerder een koppel met acteur Ides Meire, de 19 jaar jongere acteur die haar zoon speelde in 'Katarakt'. De twee kregen in augustus 2008 een zoontje, Astor. Karlijn had al een zoon uit een vroegere relatie. Het acteurskoppel ging in 2014 uit elkaar omdat samenwonen niet van een leien dakje ging, zo lieten ze toen weten.