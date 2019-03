Exclusief voor abonnees Karl Vannieuwkerke: sportjournalist, presentator en drummer 27 maart 2019

Fans van het wielerprogramma 'Vive le Vélo' hoeven dit jaar niet op de zomer en de Tour te wachten. Want Karl Vannieuwkerke (48) presenteert vanaf 1 april al vier afleveringen in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. Om die vervroegde programmatie te promoten bracht Eén een nummer uit met Klaas Delrue (van Yevgueni) als zanger. Hij stak de openingstune 'Paris sera toujours Paris' van Zaz in een Vlaams jasje, en niemand minder dan presentator Karl Vannieuwkerke kroop achter het drumstel. (MC)

