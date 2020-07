Exclusief voor abonnees Karl Vannieuwkerke moet stilaan afronden 13 juli 2020

Experiment geslaagd. Dat mag Karl Vannieuwkerke met nog een weekje te gaan zeggen over zijn zomerse talkshow 'Vive la vie'. Karl wilde een 'lazy'-zomergevoel in zijn coronaversie van 'Vive le vélo', en daar is hij met glans in geslaagd. In de laatste week van zijn tocht door Vlaanderen ontvangt hij vanavond voetballer Ruud Vormer en zijn echtgenote en spoedarts Roos America. Morgen is vaste tafelgenoot van 'Vive le vélo' Tom Van Dyck te gast. Hij brengt Koen Vanmechelen mee. Woensdag mogen Jaqcues en Julie Vermeire opdraven. Voor de laatste dag van 'Vive la vie', wanneer Karl en zijn bonte bende in Voeren neerstrijken, zijn de gasten nog niet bekendgemaakt. (MC)