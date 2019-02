Karl Lagerfeld in intieme kring begraven 23 februari 2019

"Ik haat begrafenissen. Ik wil ze al zelf niet bijwonen, waarom zou ik anderen dan blootstellen aan zoiets verschrikkelijks?" Karl Lagerfeld had het nog voor zijn dood aangekondigd: geen poespas als hij stierf. En dus was er op zijn begrafenis, gisteren in Parijs, niet dezelfde pracht en praal als in zijn modeshows voor Chanel. Het werd een intieme uitvaart, en een crematie.

